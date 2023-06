Cina: Alibaba lancerà uno dei suoi servizi di e-commerce in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro con i vertici del Partito comunista si era concluso con il fallimento della quotazione in borsa del ramo finanziario di Alibaba, Ant Group, operazione da 34,5 miliardi di dollari, e con l'uscita di Ma dalla Cina. La ristrutturazione societaria di Alibaba segue anche il varo del nuovo governo cinese guidato dal primo ministro Li Qiang, che oltre a essere un fedelissimo del presidente Xi Jinping è anche considerato amico di lunga data di Jack Ma e un convinto promotore del ruolo delle grandi imprese private nell'economia cinese, che negli ultimi anni ha assistito a un forte rallentamento legato alle restrizioni per la pandemia di Covid-19, ma anche a cause più strutturali quali il calo demografico, la crisi del settore immobiliare, la debolezza dei consumi e la fragilità del sistema bancario. La divisione societaria di Alibaba inverte la tendenza alla centralizzazione promossa da Jack Ma a partire dal 2018. "Questa trasformazione – aggiungeva Zhang nella sua lettera – rafforzerà le nostre attività e le renderà più agili, favorirà i processi decisionali e consentirà di rispondere più velocemente ai cambiamenti del mercato". (Cip)