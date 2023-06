© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato a maggioranza in Commissione Agricoltura e montagna il Fondo da 10,7 milioni di euro per l'anno 2023. I criteri di premialità per la ripartizione sono: dotazione di infrastrutture fisiche e di infrastrutture di rete, indice di vecchiaia della popolazione, presenza dei servizi essenziali e di attività commerciali, turistiche, agro-silvo-pastorali. (Rpi)