Verona: Zaia, complimenti a poliziotto che ha salvato coppia anziani da auto in fiamme

- I complimenti al poliziotto fuori servizio, che nel veronese ha salvato due anziani che non si sono accorti di viaggiare in un'auto in fiamma, sono giunti anche da Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Professionalità, prontezza di intervento e senso del dovere non comune, dimostrato anche fuori dal servizio. L'agente di Polizia che ha salvato una coppia di anziani che a Verona non si era resa conto di viaggiare su un'auto ormai in fiamme, ha dimostrato - ha sottolineato Zaia - senza esitazione tutte queste doti. Lo ha fatto a beneficio dei cittadini, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che le Forze dell'ordine sono i principali strumenti di aiuto nel pericolo oltre che il presidio della legalità. Mi congratulo con l'agente che si è distinto in questa operazione imprevista". (Rev)