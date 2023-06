Imprese: Zambito (Pd), accordo Vodafone-sindacati buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Vodafone e sindacati del settore Telecomunicazioni "sulla gestione condivisa di più di 1.000 lavoratori e lavoratrici considerati inizialmente in esubero, è una buonissima notizia. Su questa questione avevo presentato un'interrogazione parlamentare perché sono convinta che la mancata risoluzione del problema genererebbe un enorme danno a tante famiglie di lavoratori e al tessuto economico delle città nelle quali essi vivono e lavorano". Lo dichiara, in una nota, la senatrice del Partito democratico, Ylenia Zambito, che aggiunge: "Spero che i tavoli di interlocuzione con sindacati, azienda e istituzioni impediscano e scongiurino qualsiasi licenziamento, avviando un processo di ricollocazione che sarà sicuramente non semplice ma necessario. Continuerò a seguire con grande attenzione questa vicenda perché credo fermamente che non possano essere sempre i lavoratori a pagare il prezzo più alto". (Com)