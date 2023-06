Campania: Saiello (M5S), mancano i presidi sanitari assorbenti nelle Asl campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I presidi sanitari assorbenti, come pannoloni per anziani e traverse, rappresentano strumenti fondamentali per la gestione dell'incontinenza e il Sistema Sanitario Nazionale consente agli aventi diritto di ottenerli gratuitamente. Tuttavia, da mesi, in molti Uffici riabilitazione delle Asl campane, si riscontra una grave carenza nella fornitura di questi presidi. Una situazione che colpisce gravemente i disabili della nostra regione dal punto di vista sociale ed economico. L'emergenza, infatti, costringe tanti cittadini in difficoltà a dover acquistare i prodotti a proprie spese". A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello che questa mattina sul tema ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale. "Da quanto dichiarato da addetti del settore la causa è da individuare nella figura del fornitore individuato dalla Regione Campania attraverso la Società Regionale per la Sanità. Per queste ragioni - conclude Saiello - ho chiesto alla giunta di fare luce sulle responsabilità giuridiche e amministrative relative alla mancata consegna dei dispositivi e di intervenire per far fronte in tempi rapidi al grave disservizio che danneggia le fasce più deboli della nostra collettività". (Ren)