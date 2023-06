Ucraina: Le Pen, Crimea non ha niente a che vedere con la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crimea non ha niente a che vedere con la guerra in Ucraina. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, all'emittente radiotelevisiva "France info". "Si possono contestare le condizioni di organizzazione del referendum e al tempo stesso si può contestare il fatto che gli abitanti della Crimea hanno scelto di diventare russi. È la posizione di Nicolas Sarkozy, è la posizione di Valerie Giscard d'Estaing, è la posizione di Marine Le Pen", ha detto l'esponente dell'estrema destra francese. L'ex candidata all'Eliseo ha poi affermato di voler vedere la controffensiva ucraina "vittoriosa". Questo permetterà a Kiev "di arrivare al tavolo delle trattative in buone condizioni", ha spiegato Le Pen. (Frp)