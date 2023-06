Ventimiglia: il cordoglio di Rauti per auto in dirupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Sentimenti di profondo cordoglio ai familiari degli assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi, in servizio all'Istituto geografico militare dell'Esercito, e dell'appuntato della Guardia di finanza, Michele Pellegrino, che hanno perso la vita oggi nel tragico incidente automobilistico avvenuto nel comune di Ventimiglia. In questo triste momento di dolore, le mie preghiere vanno alle vittime ed il mio pensiero è rivolto alle loro famiglie e agli affetti più cari che stringo in un commosso abbraccio. Auguri di pronta guarigione al funzionario ferito". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, unendosi al messaggio di cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Rin)