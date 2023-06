Lazio: presidente Rocca partecipa a Tavolo intersettoriale regionale della moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha partecipato oggi alla prima riunione annuale del Tavolo intersettoriale regionale della Moda presieduto dal vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, al commercio, all’artigianato, all’industria e internazionalizzazione, Roberta Angelilli. Lo comunica in una nota, la Regione Lazio. Presenti all’incontro - prosegue la nota - i componenti del tavolo Tiziana Petucci, Direttore Sviluppo economico, Attività produttive e Ricerca della Regione Lazio, Silvia Angeluccetti in rappresentanza dell’assessorato Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Flavia D’Auria (Unioncamere Lazio), Emanuela Magnante (Unioncamere Lazio), Stefano Dominella (Unindustria), Ilario Melis (Cna Lazio), Eleonora Riccio (Cna Lazio), Gaetano Aloisio (Confartigianato), Luca Litrico (Federlazio), Angelo Mantini (Confesercenti), Andrea Lupo Lanzara (Accademia del Costume e della Moda), Alfredo De Giglio (Accademia Nazionale dei Sartori), Valeria Franca Mangani (Fare Moda – Sustainable Fashion Innovation Society), Clara Tosi (Artisanal Intelligence), Sandro Di Castro (Conflavoro Pmi) e, in videoconferenza, Giulio Anticoli (Roma Produttiva). (segue) (Com)