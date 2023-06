Lazio: presidente Rocca partecipa a Tavolo intersettoriale regionale della moda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- "La Regione Lazio riconosce il valore economico, sociale e culturale del settore della moda come strumento indispensabile per promuovere il Made in Italy e l’immagine di Roma e del Lazio nel mondo", dichiara la vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, al commercio, all’artigianato, all’industria e internazionalizzazione, Roberta Angelilli. Per questo faremo ogni sforzo per sostenere le tante eccellenze imprenditoriali e artigianali del nostro territorio, ma soprattutto rilanceremo il connubio virtuoso tra Moda e industria del Cinema e dell’audiovisivo che ha visto Roma protagonista negli anni della Dolce Vita. Il Tavolo della Moda è uno strumento fondamentale per coordinare tutti i principali rappresentanti del settore; insieme dobbiamo sostenere la formazione di figure professionali specifiche e le eccellenze creative che ci permetteranno di rilanciare il settore regionale della moda in modo strutturale puntando su innovazione e sostenibilità", conclude Angelilli. La prossima settimana, inoltre - conclude la nota - sarà convocato anche il tavolo tecnico composto da rappresentanti della Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale volto alla definizione della nuova Fondazione che prenderà il posto di AltaRoma. (Com)