Roma: sfidano i limiti per la fama sui social ma uccidono un bimbo, insorge il web

- Doveva chiamarsi "Vivo 50 ore in Lamborghini" la sfida di cinque youtuber che ieri si è trasformata in dramma. E oggi il bilancio non si conta in visualizzazioni ma con un bambino di cinque anni morto, due feriti e un 20enne indagato per omicidio stradale. La sfida - challenge nel linguaggio dei social network - avrebbe dovuto essere un'altra tra le decine pubblicate online e che contano milioni di "mi piace". Ma il Suv su cui viaggiavano i giovani si è schiantato contro una Smart in via Aristonico di Alessandria a Casal Palocco, uccidendo il bambino, ferendo la mamma 28enne e la sorellina di tre anni, ora ricoverate rispettivamente al Sant'Eugenio e al Bambino Gesù. In rete i cinque youtuber sono conosciuti come "The Borderline" e il loro ultimo video conta mezzo milione di visualizzazioni. Si chiama "24 ore su una mini zattera" e nei 12 minuti di riprese i giovani si filmano mentre trascorrono un giorno intero su una mini imbarcazione in mezzo al lago di Albano. Il canale conta 600 mila iscritti e tra i video più popolari, con più di due milioni di visualizzazioni, c'è anche "Vivo 50 ore in Tesla": registrato dieci mesi fa, il format è lo stesso della sfida di ieri. (segue) (Rer)