Roma: sfidano i limiti per la fama sui social ma uccidono un bimbo, insorge il web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i video che contano più visualizzazioni ci sono "Affronto 10 paure estreme in 24 ore", "10 sfide estreme per 10 mila euro", e "50 ore in prigione di massima sicurezza". A poche ore di distanza dall'incidente, però, dove prima gli utenti commentavano "grandi ragazzi" e "siete fortissimi" oggi regnano rabbia e sdegno. "E ora portatevi questo macigno sulla coscienza per tutta la vita... questa è la pena che vi auguro", si legge in un commento sotto al video. Nel frattempo, la procura di Roma ha deciso di affidare a un perito l'incarico di redigere una consulenza tecnica al fine di accertare la velocità sostenuta dal Suv mentre i vigili urbani di Roma sono al lavoro per stabilire se al momento dello schianto fosse in corso la registrazione di un video. Quello che è già certo, però, è che il 20enne alla guida della Lamborghini guidava sotto l'effetto di cannabinoidi. (segue) (Rer)