Roma: sfidano i limiti per la fama sui social ma uccidono un bimbo, insorge il web (3)

22 luglio 2021

- "Un evento tragico e davvero spezza il cuore pensare alle vittime. Spero che si faccia luce e giustizia, rapidamente e severamente", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "C'è un'inchiesta in corso e quindi sarà la magistratura a esprimersi, ma pare evidente che occorre un senso di responsabilità diffuso sulla sicurezza stradale e sarebbe davvero incredibile e inaccettabile se si fossero perse delle vite per realizzare dei video", ha aggiunto. Cordoglio e vicinanza sono arrivati da parte di tutte le forze politiche. E tra la scia di riflessioni sulla sicurezza stradale e sull'utilizzo dei social network, in Campidoglio il consigliere di Azione, Dario Nanni, ha deciso di presentare un atto per chiedere al governo e al parlamento di intervenire per vietare la diffusione di attività pericolose attraverso internet. (Rer)