Diritti: Sala, non sarò al Pride, riceverò organizzatori giovedì prossimo

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non parteciperà al Pride quest'anno "per un problema banale, ma personale", e quindi riceverà gli organizzatori e i rappresentanti della comunità Lgbtq+ giovedì prossimo a Palazzo Marino. Lo ha spiegato alla stampa a margine dell'evento, oggi, volto a celebrare i 120 anni dell'AC Milano. "Al di là della parata - ha detto - abbiamo ancora tante cose da discutere e da verificare, dobbiamo capire come possiamo dare ancora supporto a questa comunità. Quindi giovedì li vedrò". Riguardo alle trascrizioni degli atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, ha in fine aggiunto, non ci sono novità. "Ascoltiamoli che è già una buona cosa", ha concluso. (Rem)