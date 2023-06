Università: alla Parthenope tavola rotonda sull’abbandono scolastico - foto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i focus principali della giornata di lavori una tavola rotonda sul tema dell’abbandono scolastico, problematica molto sentita a Napoli ed in Campania, con la partecipazione del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano. "I numeri relativi all'abbandono scolastico a Napoli negli ultimi mesi sono cresciuti – ha sottolineato il Sindaco di Napoli nel suo intervento - questo è accaduto perché abbiamo, tramite la nostra piattaforma che incrocia e aggiorna continuamente i dati, monitorato il fenomeno con tempestività. Per contrastarlo, è necessario infatti avere prima contezza precisa e poi intervenire su più fronti: didattico, sociale e solo in casi estremi con misure di carattere penale nei confronti dei genitori. Come Amministrazione stiamo lavorando sul piano della prevenzione e dell'educazione, in sinergia con le altre istituzioni e la Curia di Napoli. L'attività di ricerca universitaria, in questo caso di eccellenza come la Bocconi, può essere molto utile". La conferenza è stata promosso dal comitato scientifico dell’Università Bocconi: proff. Vincenzo Galasso, Alessia Melegaro, Zachary Parolin, con la collaborazione degli organizzatori locali: proff. Salvatore Capasso, Maria Rosaria Carillo e Davide Del Prete dell’Università Parthenope. (Ren)