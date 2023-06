Roma: Salvini su incidente stradale, nessuna tolleranza, la droga è morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritiro della patente a chi uccide al volante sotto effetto di stupefacenti. Nessuna tolleranza, la droga è morte. In queste ore, penso solo a quell’angioletto di cinque anni che non c’è più, alla mamma e alla sorellina ferite, al dolore indicibile di quel papà di fronte alla scena straziante di un incidente insensato che ha distrutto un’intera famiglia. È mio dovere di ministro - ed è dovere di tutti i legislatori, a prescindere dalle appartenenze politiche -, fare tutto il possibile per prevenire queste tragedie: è e sarà il mio impegno". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito all'incidente stradale avvenuto a Casal Palocco, a Roma. (Rin)