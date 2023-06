Centrodestra: La Russa, unire partiti non all’ordine del giorno, fusioni mai andate bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non farei questa equazione” fra la vicinanza di Giorgia Meloni con i familiari di Berlusconi “ed il partito unico” fra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo nel corso della diretta di Sky Tg24 da palazzo Reale, a Milano. “Unire i partiti non è all'ordine del giorno e potrebbe non essere, nella realtà italiana, un dato positivo: le fusioni non sono mai andate bene”, ha chiarito. (Rin)