Decreto Lavoro: M5s, testo esce peggiorato da commissione

"Sembrava impossibile, ma il testo del decreto Lavoro che esce dalla commissione decima del Senato è addirittura peggiore della versione approvata il primo maggio in Consiglio dei ministri. Malgrado le promesse della vigilia, lo spazio concesso alle proposte di modifica presentate dalle opposizioni è stato pressoché nullo. Contestualmente, sono stati approvati degli emendamenti della maggioranza che, ad esempio, allargano ulteriormente le maglie dei contratti a termine e riducono le risorse per i percettori dell'Adi con disabilità. Sui nostri emendamenti per detassare il lavoro domestico e prorogare lo smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli minori di 14 anni nel pubblico impiego, altresì, il Governo ha combinato un inenarrabile pasticcio, di cui ora faranno le spese migliaia di famiglie. Questo provvedimento si conferma totalmente sbagliato, figlio di una furia ideologica senza precedenti e null'altro". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro-Sanità, a palazzo Madama, Orfeo Mazzella (capogruppo), Elisa Pirro e Barbara Guidolin.