Imprese: Iren rileva la quota di maggioranza di ReMat attiva nel riciclo del poliuretano espanso

- Il Gruppo Iren ha rilevato la quota di maggioranza della startup ReMat, legata al riciclo del poliuretano espanso. L'operazione è costata oltre 3,5 milioni di euro. L’iniziativa consolida la leadership Iren in tema di economia circolare e fornisce un impulso a una filiera oggi poco sviluppata. “Il Gruppo Iren compie un ulteriore passo verso il consolidamento della sua posizione di leader nazionale nel settore dell’economia circolare - ha affermato Luca Del Fabbro, presidente del gruppo Iren -. Un obiettivo che vogliamo si traduca in best practice innovative e su filiere e settori che presentano significativi margini di sviluppo: è il caso delle terre rare, ad esempio, e lo è appunto anche quello della filiera del poliuretano. In questo modo Iren valorizza un’iniziativa che viene dal territorio e produce benefici per il territorio stesso, mettendo a disposizione le proprie risorse e strutture per lo sviluppo in ottica sostenibile dell’intero sistema Paese” ha concluso. (Rpi)