Decreto Enti: FI, contrastiamo carenza personale sanitario

- "La carenza di medici e personale sanitario è una emergenza nazionale: per questo siamo molto soddisfatti per l'approvazione del nostro emendamento al decreto Enti pubblici che permette ai medici iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali da dirigente medico". Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Forza Italia, Tommaso Antonino Calderone, primo firmatario dell'emendamento, e Paolo Emilio Russo. "Si tratta di un importante passo avanti per affrontare la drammatica emergenza che sta affrontando il Servizio sanitario nazionale, un problema comune, purtroppo, a tutte le regioni, che compromette la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini - continuano i parlamentari -. Con l'approvazione del nostro emendamento da parte delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, si facilita l'assunzione e l'utilizzo dei medici specializzandi". (Com)