© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: il Pil è crollato dell'11,5 per cento in un anno - L'economia dello Sri Lanka si è contratta dell'11,5 per cento nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento di Statistica e censimento nazionale. Il settore agricolo ha mostrato un'espansione di 0,8 punti percentuali, ma il comparto industriale è crollato del 23,4 per cento e il settore dei servizi del 5 per cento. La banca centrale prevede per quest'anno una contrazione economica del 2 per cento, mentre il Fondo monetario internazionale (Fmi) è più pessimista e stima il crollo al 3 per cento. Lo Sri Lanka ha dichiarato bancarotta a seguito di una gravissima crisi economico-finanziaria. Il Paese può permettersi importazioni limitate, pagate utilizzando i proventi delle esportazioni, le rimesse dei lavoratori emigrati e le magre entrate del turismo, un settore che sta tentando di riprendersi dagli effetti della pandemia di Covid-19. Lo scorso aprile le riserve accessibili di valuta estera dello Sri Lanka hanno toccato il minimo record di 20 milioni di dollari, e attualmente ammontano a circa 300 milioni di dollari. Ufficialmente le riserve ammontano a 1,7 miliardi di dollari, che però includono 1,4 miliardi di un accordo di swap valutario con la Banca popolare cinese, inaccessibili a causa di una serie di condizioni restrittive. (Res)