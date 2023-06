Congo-Kinshasa: governo, Cpi indaghi su presunti crimini commessi nel Nord Kivu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha chiesto al procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) di indagare su presunti crimini nella provincia del Nord Kivu commessi dall'inizio dello scorso anno. Una dichiarazione del procuratore, Karim Khan, afferma che al suo ufficio è stato chiesto di "indagare su particolari forze armate e gruppi" dietro presunti crimini. Non sono stati menzionati nomi specifici, ma il governo di Kinshasa ha più volte accusato in passato il Ruanda di sostenere il gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23), accuse sempre respinte da Kigali. In un recente rapporto, l'organizzazione Human Rights Watch (Hrw) ha affermato che l'M23 ha "commesso esecuzioni sommarie e reclutato forzatamente civili", accusando anche l'esercito congolese di "collaborare con milizie etniche già accusate di abusi". (segue) (Res)