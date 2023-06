Congo-Kinshasa: governo, Cpi indaghi su presunti crimini commessi nel Nord Kivu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hrw ha inoltre affermato di aver ricevuto informazioni "credibili" su oltre una decina di altri omicidi sommari da parte delle forze dell'M23, ma a causa dei vincoli di accesso e di sicurezza non ha potuto confermarli in modo indipendente. Inoltre, sette persone sono state uccise e tre ferite in bombardamenti apparentemente indiscriminati su aree popolate a Kanombe, Kitchanga e vicino a Mushaki, durante gli attacchi dell'M23. I sopravvissuti hanno riferito di casi di combattenti dell'M23 che hanno stuprato donne di fronte ai loro figli e mariti, il che si aggiunge al trauma vissuto dalle vittime ed erode il tessuto sociale delle comunità e delle famiglie. Sono stati segnalati stupri di gruppo che hanno coinvolto fino a cinque aggressori. Tuttavia, afferma il rapporto, a causa dello stigma e della mancata denuncia da parte dei sopravvissuti, il numero totale di episodi di violenza sessuale da parte di gruppi armati è molto probabilmente molto più alto. Human Rights Watch ha anche documentato sei casi di stupro da parte di ribelli legati ad altri gruppi armati, tra cui le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr), un gruppo armato ruandese composto da combattenti di etnia hutu, alcuni dei cui leader hanno preso parte nel genocidio del 1994 in Ruanda. (segue) (Res)