Congo-Kinshasa: governo, Cpi indaghi su presunti crimini commessi nel Nord Kivu (3)

- L'esercito ruandese ha dispiegato truppe nel Congo orientale per fornire supporto militare diretto all'M23, aiutando il gruppo a espandere il controllo sul territorio di Rutshuru e sui vicini territori di Masisi, nella provincia del Nord Kivu. Il gruppo armato M23 comprende soldati che hanno partecipato a un ammutinamento dell'esercito nazionale congolese nel 2012. Gli alti comandanti del gruppo hanno una storia ben nota di gravi abusi contro i civili. La terribile situazione della sicurezza è stata aggravata da due anni di legge marziale nella regione e dalla collaborazione delle Forze armate congolesi (Fardc) con vari gruppi armati, per lo più di etnia hutu. Le parti in conflitto hanno sempre più fatto appello alla lealtà etnica, mettendo a rischio i civili nelle aree remote della provincia del Nord Kivu. Hrw chiede quindi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aggiungere i leader dell'M23, così come i funzionari ruandesi che stanno assistendo il gruppo armato violento, all'elenco delle personalità sottoposte alle sanzioni già esistenti. Di recente il gruppo di esperti delle Nazioni Unite, che monitora l'embargo sulle armi e sanziona le violazioni in Congo, ha presentato in modo indipendente prove convincenti del sostegno ruandese ai ribelli dell'M23. Il governo ruandese ha negato queste accuse. (Res)