Ue: ministri Finanze di 11 Stati membri, livelli debito non possono aumentare a ogni crisi

- I livelli di debito degli Stati membri dell'Ue “non possono aumentare all'infinito in ogni crisi” e “questo deve essere chiaro a tutti”. È quanto affermano i ministri delle Finanze di 11 Stati dell'Unione europea in un contributo per il quotidiano “Die Welt” pubblicato alla vigilia del Consiglio Economia e Finanza dell'Ue (Ecofin), in programma a Lussemburgo nella giornata di domani 16 giugno. In particolare, gli autori sono Christian Lindner (Germania), Zbynek Stanjura (Repubblica Ceca), Magnus Brunner (Austria), Assen Vassilev (Bulgaria), Stephanie Lose (Danimarca), Marko Primorac (Croazia), Klemen Bostjancic (Slovenia), Gintare Skaiste (Lituania), Arvils Aseradens (Lettonia), Mart Vorklaev (Estonia), Yuriko Backes (Lussemburgo) Tra i temi che verranno discussi durante l'Ecofin vi è la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita avanzata dalla Commissione europea. Lindner si è più volte espresso contro l'iniziativa, sostenendo la necessità di preservare la stabilità dei conti pubblici e di regole di bilancio uniformi per gli Stati membri. La Commissione europea intende introdurre, invece, una maggiore flessibilità, per esempio negoziando con i singoli Stati membri eccezioni al Patto di stabilità e crescita. (segue) (Geb)