Ue: ministri Finanze di 11 Stati membri, livelli debito non possono aumentare a ogni crisi (2)

- Secondo i ministri che hanno scritto su “Die Welt”, finanze pubbliche “sostenibili” e che assicurino “stabilità, crescita capacità di agire” sia agli Stati membri sia all'Ue “nel suo insieme” sono determinanti. Soltanto in questo modo, infatti, l'Unione europea sarà “in grado di affrontare le pressanti sfide attuali e future”. In questa prospettiva, “la buona notizia è che abbiamo un meccanismo” adatto allo scopo: “il Patto di stabilità e crescita”. Tale strumento è stato sospeso per permette agli Stati membri di finanziare la risposta alla crisi del Covid-19 e tornerà efficace dal 2024. Nel frattempo, per far fronte alle conseguenze del coronavirus, il debito pubblico in alcuni Stati membri è salito a “livelli record”. Al riguardo, gli 11 ministri delle Finanze evidenziano: “Deve essere chiaro a tutti che i livelli del debito non possono aumentare all'infinito a ogni crisi”. Un simile sviluppo Ciò “travolgerebbe in maniera permanente i bilanci pubblici, il che è particolarmente costoso in tempi di aumenti dei tassi di interesse”, come quelli attuati dalla Banca centrale europea (Bce). Pertanto, è “imperativo reintrodurre le regole di bilancio dell'Ue. Allo stesso tempo, tali norme devono essere “riviste per garantire un'adeguata pianificazione del bilancio e definizione delle priorità negli anni a venire”. (segue) (Geb)