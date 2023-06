Ue: ministri Finanze di 11 Stati membri, livelli debito non possono aumentare a ogni crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri osservano che regole fiscali “efficaci” sono importanti per garantire che le politiche di bilancio non creino “persistenti pressioni inflazionistiche”, in particolare all'interno dell'unione monetaria. La politica fiscale non può ignorare “le mutevoli realtà geopolitiche”, il cambiamenti climatica, la transizione digitale e la difesa. Tuttavia, “a tutti dovrebbe essere chiaro: per i mercati dei capitali, il debito è debito”. Gli investitori “non sono interessati al motivo” per cui il disavanzo è stato contratto, “non importa quanto possa essere onorevole”. Per tali motivi, “al fine di mantenere la credibilità nei confronti dei mercati dei capitali”, gli Stati membri devono evitare deficit e livelli di debito eccessivi o ridurre il loro rapporto con il Pil “in maniera tempestiva e sufficiente con mezzi realistici”. Secondo gli 11 ministri delle Finanze, la proposta della Commissione europea per la riforma del Patto di stabilità e crescita dovrebbe essere considerata come “il punto di partenza delle nostre discussioni” all'Ecofin, “non la loro conclusione”. Per la gestione dei conti pubblici nell'Ue, si deve puntare su “regole chiare e comprensibili, che si applicano allo stesso modo a tutti gli Stati membri”, così da semplificare rispetto e applicazione” delle norme stesse. Al riguardo, i ministri sottolineano: “Pertanto, riteniamo che sia nostro compito promuovere regole di bilancio affidabili, trasparenti, facilmente misurabili e vincolanti in Europa”. (segue) (Geb)