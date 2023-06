Ue: ministri Finanze di 11 Stati membri, livelli debito non possono aumentare a ogni crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi quattro fattori sono “le condizioni per la parità di trattamento degli Stati membri”. I criteri quantitativi, applicati “allo stesso modo a tutti” i Paesi dell'Ue, aiutano formulando chiari requisiti minimi che consentono il consolidamento dei bilanci e sostengono la crescita”. Secondo gli 11 ministri delle Finanze, le proposte della Commissione europea prevedono “un più forte orientamento a medio termine della politica di bilancio”. Ciò presenta vantaggi, “soprattutto perché i rischi fiscali vanno oltre l'orizzonte di breve periodo e non possono essere ignorati”. Inoltre, in questo modo, è possibile fornire agli Stati membri “più margine di manovra per le priorità politiche a breve termine se si impegnano e iniziano ad attuare riforme economiche che migliorano le finanze pubbliche nel lungo periodo e la sostenibilità del debito”. Allo stesso tempo, “dobbiamo chiederci quanto saranno efficaci le decisioni di riforma e di spesa se assunte troppo avanti” anche di fronte alle “crescenti incertezze” che l'Ue deve affrontare. Tuttavia, affermano i ministri, “dubitiamo di poter ottenere i migliori risultati possibili se l'orizzonte temporale per il necessario consolidamento si estende ben oltre una legislatura”. Inoltre, “se i piani sono fissati con troppo anticipo, vi è il rischio che vengano superati dagli sviluppi attuali”. L'Ue potrebbe poi “reagire troppo lentamente alle nuove sfide”, indebolendo così la sua competitività globale. (segue) (Geb)