Ue: ministri Finanze di 11 Stati membri, livelli debito non possono aumentare a ogni crisi (5)

- Un più forte orientamento al medio periodo “non deve far sì che gli sviluppi futuri vengano utilizzati per ritardare gli aggiustamenti di bilancio necessari oggi o per rinviarli al futuro” A lungo termine, “ciò metterebbe a dura prova la sostenibilità delle finanze pubbliche e destabilizzerebbe l'unione monetaria”. Tuttavia, una maggiore attenzione al medio termine dovrebbe consentire “aggiustamenti graduali, ma ambiziosi”. Secondo gli 11ministri delle Finanze, come “custode dei trattati” dell'Ue, la Commissione europea svolge un ruolo cruciale nella vigilanza sui bilanci degli Stati membri Tuttavia, a tal fine, l'esecutivo dell'Ue necessita di “linee guida chiare e di obiettivi definiti e comprensibili”. Deve quindi essere mantenuto “il giusto equilibrio tra i poteri della Commissione europea, da un lato, e quelli degli Stati membri, dall'altro”. I trattati dell'Ue prevedono “la sorveglianza multilaterale e quindi un ruolo importante per gli Stati membri”, che “deve continuare a essere garantito”. Gli autori dell'articolo di “Die Welt” concludono: “Il nostro obiettivo è sviluppare un quadro di bilancio per l'Europa e i suoi cittadini che combini finanze pubbliche sostenibili e spazio di manovra per essere in grado di affrontare le sfide attuali e future”. (Geb)