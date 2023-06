Italia-Usa: Ita Airways incontra la stampa a Washington, celebrato il nuovo volo da Roma e le novità della stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Ita Airways hanno incontrato ieri sera a Washington la stampa per parlare del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino alla capitale statuntiense, oltre che delle novità della stagione estiva e delle prospettive di quella invernale, e presentare la collaborazione al progetto di Confindustria “Imagining the future. Leonardo Da Vinci: in the mind of an Italian genius”, che vede la compagnia di bandiera come “official carrier”. Il nuovo volo inaugurato da Ita Airways il 2 giugno scorso, si legge in una nota, prevede inizialmente cinque frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal primo agosto ad un operativo giornaliero. Washington rappresenta per la compagnia una meta ambita, non solo per il turismo leisure ma anche per quello business, grazie alla presenza della comunità imprenditoriale locale e internazionale, che potrà usufruire del nuovo volo come accesso diretto all’Italia, all’Europa e all’intera regione del Mediterraneo. La rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli Stati Uniti che in quelli di ritorno in Italia. (segue) (Was)