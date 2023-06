Italia-Usa: Ita Airways incontra la stampa a Washington, celebrato il nuovo volo da Roma e le novità della stagione estiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’apertura della nuova sede di Confindustria nella capitale statunitense, è stata organizzata una mostra monografica in cui saranno esposte 12 tavole, selezionate tra le 1.119 che compongono il Codice atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington, che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita Airways sosterrà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico. “Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte: alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington”, ha commentato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e amministratore delegato di Volare. (segue) (Was)