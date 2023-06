Italia-Usa: Ita Airways incontra la stampa a Washington, celebrato il nuovo volo da Roma e le novità della stagione estiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”, ha concluso. Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per Ita Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con tre nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il primo luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro. L’espansione della compagnia sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della società, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità della rete intercontinentale. Gli Stati Uniti, in particolare, sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all'Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d'affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana. (segue) (Was)