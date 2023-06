Italia-Usa: Ita Airways incontra la stampa a Washington, celebrato il nuovo volo da Roma e le novità della stagione estiva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston, Los Angeles e Washington, Ita Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo. Includendo l’avvio dei voli per San Francisco, la compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia nel cuore della stagione estiva. Inoltre, grazie all’accordo di codeshare con Delta, sono oltre 100 le destinazioni domestiche a cui i clienti Ita Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York Jfk e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami, Los Angeles e Washington in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure. Per Ita Airways assume particolare rilievo anche la connessione con l’America del Sud, terra storicamente legata al nostro Paese e ai flussi migratori dei nostri connazionali. Rio de Janeiro sarà la seconda destinazione brasiliana dopo San Paolo e la terza nel Sud America, contando anche Buenos Aires. Il network intercontinentale di Ita Airways sale così a 12 destinazioni. Alle sei operate sul Nord America (New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington e San Francisco) e alle tre del Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo), si aggiungono infatti tre mete asiatiche (Tokyo, Nuova Delhi e Malè), per un’offerta complessiva ricca e completa, che dà l’opportunità ai passeggeri di visitare il mondo senza mai dimenticare le proprie radici. (segue) (Was)