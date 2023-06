Italia-Usa: Ita Airways incontra la stampa a Washington, celebrato il nuovo volo da Roma e le novità della stagione estiva (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di nuovi contenuti per la stagione estiva 2023, dal 21 giugno a bordo di tutti i voli intercontinentali di Ita Airways in partenza dall’Italia, il menù in classe Business sarà a firma degli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino del ristorante Don Alfonso 1890, due stelle Michelin. La loro cucina è lo specchio di una filosofia che innova, rispettando la cultura e le tradizioni alimentari millenarie della penisola sorrentina e della costiera amalfitana: il nuovo menù celebrerà così l’estate, rendendo omaggio alla cucina italiana e testimoniando tutto l’amore per il patrimonio gastronomico mediterraneo. Nella filosofia degli chef il lavoro dell'uomo, la sua professionalità e la capacità d'innovare nel rispetto della tradizione sono il miglior veicolo per svelare al mondo la cultura e i valori di un territorio; il cibo diventa così patrimonio di una terra e ne è la sua espressione, al pari di un monumento o di una rappresentazione architettonica. Fra le novità della stagione estiva anche il podcast realizzato in collaborazione con il giornalista Federico Buffa. A partire dal 15 giugno, sarà infatti on air sulle principali piattaforme audio “Benvenuti a bordo. Viaggi sportivi con Federico Buffa”, un podcast strutturato in cinque puntate che racconterà le principali destinazioni della rete intercontinentale di Ita Airways attraverso aneddoti sportivi. (Was)