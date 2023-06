Berlusconi: Russi (M5s Torino), presentato Ordine giorno contro lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lutto nazionale si proclama per omaggiare figure che hanno unito il Paese, persone il cui contributo alla comunità nazionale sia universalmente riconosciuto come valore aggiunto per l'intera nazione. Per noi invece questa scelta risulta in contrasto con le vicende umane, giuridiche e politiche che hanno segnato e caratterizzato la vita del personaggio e che lo hanno reso una figura particolarmente divisiva per la storia del nostro Paese. Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale di Torino Andrea Russi, anticipando la proposta di Ordine del giorno contro l'istituzione della giornata di lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. "La condanna per frode fiscale, le leggi ad personam per sfuggire ai processi e per poter fare per anni i propri interessi personali, le imbarazzanti figure internazionali, le scelte politiche ed economiche che ci hanno portato a un governo tecnico, i festini di Arcore, la mercificazione del ruolo della donna, i Razzi e gli Scilipoti, i vent'anni di imbarbarimento culturale legati a una tv 'spazzatura' con cui però faceva opinione e grazie a cui influenzava il pensiero di milioni di italiani. Sono solo le prime cose che mi vengono in mente", ha concluso Russi. (Rpi)