Ue: Freni, cautela su rialzo tassi Bce, avviare riflessione su impatto e durata

- Alla luce del nuovo rialzo dei tassi, deciso dalla Banca centrale europea, “è necessario avviare una riflessione, responsabile e puntuale, sulla durata di una politica monetaria restrittiva che sta scaricando contraccolpi pesantissimi sull'economia reale”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni. “Le ragioni che sottendono alla necessità di riportare l'inflazione a un livello più contenuto devono tenere conto dell'impatto sulle famiglie e sulle imprese in termini di costi per i mutui e i prestiti. Occorrono equilibrio e una rinnovata sensibilità per valutare, sulla base dei dati, se la medicina stia avendo gli effetti desiderati", aggiunge Freni. (Rin)