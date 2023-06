Lombardia: Di Marco (M5S), cittadini colpiti dalla mancanza del personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: "Anche oggi in Commissione Sanità abbiamo assistito al solito gioco delle tre carte dove a farne le spese sono sempre e solo i cittadini. Oggi hanno voluto farci credere che i trasferimenti delle UONPIA, di Baggio e Giambellino, verso l'Ospedale San Carlo, sono l’unica scelta a causa della mancanza del personale medico. Una scelta del centrodestra che, ancora una volta, si basa su astratti modelli organizzativi ma sganciati dalla realtà. Come al solito la salute e i bisogni dei territori non vengono presi in considerazione. Abbiamo ascoltato realtà sociali come la parrocchia, i dirigenti scolastici, insegnanti che ci hanno spiegato come, invece, sia necessario mantenere questo tipo servizio attivo su territori che vivono già delle forti criticità. Diventa necessario, in questa regione, rafforzare il sistema sanitario pubblico e non demolirlo attraverso la solita logica per favorire il privato. Chi ha bisogno delle UONPIA sono giovani e giovanissimi e non è possibile non prendersi cura, con ogni mezzo, del futuro di questa regione. Non è accettabile", conclude il capogruppo del Movimento Di Marco. (Com)