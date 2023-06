Lazio: Banca d'Italia, da enti territoriali gare Pnrr e contratti per 1,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei fondi del Pnrr, e del Piano nazionale complementare, agli enti pubblici del Lazio sono stati assegnati 10 miliardi di euro, pari al 9 per cento del totale nazionale. Gli enti territoriali hanno bandito gare e stipulato contratti per 1,4 miliardi di euro, il 26 per cento delle risorse assegnate. I Comuni laziali sono al di sotto della media dei Comuni italiani. È quanto emerge dal rapporto annuale "L'economia del Lazio" di Banca d'Italia, presentato questa mattina a Roma. Il contributo degli interventi del Pnrr alla spesa per investimenti sarà significativo: fino al 116 per cento della spesa media degli enti territoriali nel periodo pre-pandemico. (Rer)