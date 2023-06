Mutui: Silvestri (M5s) a Salvini, critiche su innalzamento tassi Bce sono vuote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le critiche di Salvini all'ulteriore innalzamento dei tassi della Bce sono vuote come la retorica di questo governo. Il ministro del governo Meloni attacca la Banca centrale europea dicendo che gli effetti delle sue scelte determineranno un'ulteriore crescita delle rate dei mutui, ma poi non ha il coraggio di dire sì alla nostra proposta di tassare gli extraprofitti miliardari che alcune banche stanno facendo a seguito di questi rialzi per aiutare chi è in difficoltà". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera, che prosegue: "Il 17 giugno saremo in piazza per chiedere di mettere fine a questa ondata di precarietà che sta mettendo in ginocchio milioni di persone, ma anche per denunciare l'infinita propaganda di un governo che continua a fare favori a colletti bianchi e corrotti a discapito di milioni di cittadini afflitti dalle emergenze sociali".(Rin)