Fvg: assessore Risorse agroalimentari, con accordo di oggi ampliata operatività Gect Euregio

- È stato siglato oggi al castello Lerchenhof di Hermagor, in Austria, l'accordo di cooperazione tra il Gect Euregio Senza Confini e i Gruppi di azione locale (Gal) aderenti alle strategie HEurOpen e DolomitiLive. Un accordo che amplia “l'operatività e la capacità d'azione” del Gect stesso nell'ambito del Programma Interreg Italia-Austria 2021-27, secondo l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che oggi ha partecipato alla sigla dell’intesa. “Quest'accordo strategico, che sarà in vigore fino alla conclusione della programmazione 2021-27, colma il gap tra enti che operano a livello sovra-regionale e realtà come i Gal che invece hanno uno stretto legame con il territorio”, ha detto Zannier. “Si rafforzeranno quindi i legami transfrontalieri in un'area che copre in totale 157 comuni tra Italia e Austria e sarà sviluppata ulteriormente la governance multilivello, in modo da rispondere alle problematiche e alle esigenze dei territori portandole all'attenzione delle tre regioni”. Alla firma hanno partecipato il presidente del Land Carinzia, Peter Kaiser, l'assessore della regione Veneto, Francesco Calzavara, e ai presidenti dei Gruppi di azione locale Michele Mizzaro (Gal Euroleader), Mauro Moroldo (Gal Openleader), Johann Windbichler (Gal Hermagor), Mauro Soppelsa (Gal Alto Bellunese), Alberto Peterle (Gal Prealpi e Dolomiti) e la vicepresidente della regione Istriana, Jessica Acquavita. (Frt)