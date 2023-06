Milano: Viola (M5s), manifestazione contro vite precarie, da Governo politiche inadeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 17 giugno ci sarà anche il Movimento 5 Stelle della Lombardia a Roma alla manifestazione per dire basta alle vite precarie. Tutti esauriti i posti sui pullman in partenza dalla Lombardia, infatti, sono quasi 300 le persone che si metteranno in viaggio per confrontarsi sul tema e manifestare. Dario Violi, coordinatore M5S Lombardia: “E’ questo il momento per gridare in piazza basta alle vite precarie, basta con le politiche inadeguate e dannose di questo Governo. Il nostro compito è quello di metterci in movimento per guardare con speranza al futuro. Al Governo Meloni non interessa nulla delle vite precarie degli italiani, non interessa dei nostri giovani che non trovano lavoro o, peggio, le perdono, al Governo non interessa aiutare le persone a trovare un loro posto nel mondo. Non siamo disposti a volgere lo sguardo dall'altra parte". Dalla Lombardia diretti a Roma, sabato 17 giugno partiranno due pullman per raccogliere gli attivisti, esclusivamente quelli che si sono prenotati attraverso i canali ufficiali. Il primo partirà da Milano in piazza Monte Titano, Lambrate FS, alle ore 7, con ritrovo 6:30. Per chi sale a Lodi la partenza è alle 7:20 e il ritrovo è presso la rotonda fuori dal casello di Lodi Lato centro commerciale. Un altro pullman partirà da Brescia, il ritrovo è a partire dalle 6:30 presso il parcheggio di Piazzale Bruno Beccaria di fronte all'Iveco di Brescia, la partenza è alle ore 7 con una tappa al casello della A4 di Mantova Nord per raccogliere ulteriori partecipanti. (Com)