Giustizia: Calderone (FI), bene Nordio, basta interferenze

- "Condivido totalmente le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha affermato: 'E' patologico che in Italia molto spesso la politica abbia ceduto alle pressioni della magistratura sulla formazione delle leggi. Questo è inammissibile. Il magistrato non può criticare le leggi, come il politico le sentenze. Ascoltiamo tutti, ma il governo propone e il Parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze'. Dobbiamo mettere finalmente fine all'uso politico della giustizia fatto da alcuni magistrati, che ormai da troppo tempo mette a repentaglio gli equilibri costituzionali, ed avere bene in mente che comanda la norma". Lo afferma Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.(Rin)