Berlusconi: Ambrogio (Fd'I), Odg M5s contro lutto nazionale è schiaffo alla storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'ordine del giorno, presentato dai Cinquestelle Torinesi, circa l'inopportunità del lutto nazionale per la morte di Berlusconi, oltre ad essere del tutto inutile, è un clamoroso e goffo schiaffo alla storia: che piaccia o no, la figura di Berlusconi è stata al centro della vita democratica e politica degli ultimi trent'anni, uno degli uomini più influenti della storia recente d'Italia. Lo ha affermato in una nota stampa la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio. "Capisco che il M5s, uscito malconcio dagli ultimi appuntamenti elettorali e incapace di lasciare il segno al governo del Paese, si arrovelli nel disperato tentativo di intestarsi l'anti-berlusconismo, ma che addirittura obblighi il Consiglio comunale di Torino a giudicare un lutto nazionale, svalutando e svilendo il prezioso lavoro della Sala Rossa, è semplicemente ridicolo. Che sia il rancore a sostituire i 'vaffa' non mi pare un grosso passo avanti, anzi", ha concluso. (Rpi)