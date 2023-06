Sardegna: assessore Industria, nuovi progetti di sviluppo per aeroporto Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove prospettive di sviluppo per l’aeroporto di Oristano, dopo l’accordo siglato recentemente con l’Enac. L’assessore all’Industria Anita Pili ha voluto incontrare l’amministratore delegato di Aeronike. Riccardo Faticoni, socio di maggioranza di Sogeaor per vedere quale possa essere il futuro immediato dello scalo dei Fenosu. "Ho incontrato il socio di maggioranza di Sogeaor per un confronto sui progetti di sviluppo dell'aeroporto di Oristano, che passano principalmente dall'avviamento delle scuole di volo internazionali", ha sottolineato l'assessore Pili, che stamattina ha effettuato un sopralluogo nello scalo di Fenosu. (segue) (Rsc)