Sardegna: assessore Industria, nuovi progetti di sviluppo per aeroporto Oristano (2)

- L'amministratore delegato di Aeronike ha aggiornato l'esponente della Giunta regionale anche su possibili progetti sperimentali in materia energetica, come la possibilità di implementare velivoli ad idrogeno e la necessità di autofinanziare i costi di gestione con impianti ad energia rinnovabile. "Certamente rimettere in movimento i molti milioni di denaro pubblico investiti, senza che ad oggi siano stati tradotti in servizi per la collettività, è una buona notizia. Auspico - ha proseguito l’assessore Pili - che anche se a distanza di anni, si possa davvero creare un indotto tra formazione dei piloti, sperimentazione, ricerca e grandi eventi di cui beneficerebbe l’intero territorio dell’oristanese". (Rsc)