Lazio: Banca d'Italia, depositi famiglie nel 2022 calano al 3,1 per cento dal 7,3

- I depositi delle famiglie del Lazio hanno rallentato nel 2022, passando dal 7,3 per cento al 3,1 per cento. Il calo ha seguito la forte espansione del biennio precedente. All'aumento delle obbligazioni bancarie, si è contrapposta una forte diminuzione delle quote investite nei fondi comuni di investimento (Oicr). Inoltre, si è ridotto il controvalore delle azioni detenute in portafoglio dalle famiglie. È quanto emerge dal rapporto annuale "L'economia del Lazio" di Banca d'Italia, presentato questa mattina a Roma. (Rer)