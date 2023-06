Stellantis: Urso incontra Bardi, 21 giugno riunione con presidenti delle 6 Regioni sedi di stabilimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy ha incontrato a Palazzo Piacentini il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. Al centro – riferisce una nota – un confronto sullo stato del sito automobilistico Stellantis e su tutta la filiera dell’automotive. Urso e Bardi hanno analizzato come anche gli stabilimenti di Melfi, dedicati alla produzione automobilistica, sono interessati da una drastica riduzione della forza lavoro sia diretta che dell’indotto. L’incontro rientra nel dialogo che il governo ha avviato con le sei Regioni che ospitano gli stabilimenti del gruppo Stellantis (Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania) in previsione dell’Accordo di transizione per il rilancio industriale e produttivo della filiera dell'automotive. “Con il presidente Bardi – ha commentato il ministro – abbiamo condiviso le strategie per il rilancio dello stabilimento di Melfi, recentemente riconosciuta come area di crisi industriale complessa anche in previsione agli impegni che Stellantis si assumerà nella produzione automobilistica in Italia e nella tutela della filiera italiana. Per questo motivo il prossimo 21 giugno- ha concluso Urso - incontrerò i presidenti delle sei Regioni sede di stabilimenti, così come lunedì 19 mi confronterò con i sindacati metalmeccanici. Insieme lavoreremo per realizzare un piano nazionale per il rilancio di tutta la filiera dell’automotive”. "Ringrazio il ministro Urso per l'attenzione dimostrata allo stabilimento di Melfi e alla Basilicata. Il settore automotive è cruciale per la nostra regione e per gli altri territori interessati e non a caso abbiamo avviato interlocuzioni a livello nazionale ed europeo”, ha dichiarato Bardi. “Serve - ha concluso - un piano nazionale per difendere imprese e lavoratori, anche dell'indotto, e il ministro Urso ha già dimostrato con i fatti il suo impegno per l'area industriale di Melfi. Siamo fiduciosi ma c'è ancora tanta strada da fare". (Com)