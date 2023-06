Serbia: premier Brnabic, non proporrò rimozione ministro Interno Gasic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic ha detto che non proporrà la rimozione del ministro degli Interni, Bratislav Gasic, perché, come ha sottolineato, "non ha alcuna responsabilità personale" per i due massacri avvenuti nel Paese all'inizio di maggio. Lo riporta la stampa locale. "Ha lavorato in modo serio e responsabile, la polizia ha agito in modo efficiente e rapido dopo il crimine", ha affermato la premier. "Non sono favorevole alla sostituzione di Gasic. Potete ottenere le dimissioni dell'intero governo e dopo ci sono le elezioni. Siamo sempre pronti per questo e potete contare sulle mie dimissioni", ha aggiunto Brnabic. E' iniziata nel pomeriggio la discussione in Parlamento sulla proposta di mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Bratislav Gasic, da parte dell'opposizione. Insieme a Gasic si chiede il licenziamento anche del direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) Aleksandar Vulin. L'accoglimento delle due proposte è una delle condizioni che i manifestanti chiedono per fermare le proteste contro la violenza che si succedono settimanalmente nel Paese. (Seb)