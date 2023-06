Torino: Corsini (Commissario straordinario), lavoro Parco Salute procede a breve prime proposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mio subentrare come stazione appaltante a quella precedente, cioè la Città della Salute era necessario mettere a punto alcuni aspetti organizzativi e l'incontro di oggi è stato utile proprio a questo scopo. Il lavoro procede in piena sintonia e, parallelamente, in questi giorni sono in programma vari incontri con gli enti nazionali preposti per superare alcune delle criticità legate alla gara. Un lavoro grazie al quale, a breve, potrò offrire i primi spunti e le proposte che ci consentiranno di procedere concretamente senza intoppi. Lo ha affermato il Commissario straordinario del Parco della salute di Torino Marco Corsini a margine dell'incontro organizzato oggi nella sede della Regione Piemonte.(Rpi)