Siria: Usa annunciano aiuti umanitari per 920 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per la sicurezza dei civili, la democrazia e i diritti umani, Uzra Zeya, ha annunciato aiuti militari alla Siria per 920 milioni di dollari. In una nota, il dipartimento di Stato ha precisato che i nuovi finanziamenti portano il valore totale degli aiuti concessi da Washington alla Siria a 1,1 miliardi di dollari, nell’anno fiscale 2023. Si tratta del pacchetto umanitario più importante annunciato da Washington per il popolo siriano, dopo i terremoti che hanno colpito il Paese nel febbraio del 2023. (Was)