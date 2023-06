Tlc: Ugliarolo (Uilcom), settore in crisi perché trascurato da istituzioni negli ultimi 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle Tlc "è in crisi perché trascurato dalle istituzioni negli ultimi 15 anni, a prescindere dai governi in carica”. Lo ha detto Salvo Ugliarolo, segretario generale Uilcom, durante il convegno “Telco per l'Italia - Paradigma TechCo per tornare alla crescita”. Ugliarolo ha aggiunto che “non è possibile che la rete, un asset strategico, sia in mani straniere”. E’ inutile “parlare di rete nazionale se poi viene consegnata a fondi stranieri”. “Non ha senso un’operazione di scorporo se poi viene fatta da fondi stranieri”, ha concluso Ugliarolo. (Rin)